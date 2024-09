Após choro de crianças, homem é preso com 39,680kg de maconha no Heimtal em Londrina

Após ouvir o choro de crianças, homem foi preso no início da noite de quinta-feira (12) ao ser flagrado com 39,680kg de maconha em casa no Heimtal em Londrina.







Conforme a PM (Polícia Militar), por volta das 18h, houve uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas e a equipe Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) intensificou o policiamento no bairro da zona norte de Londrina e abordou um indivíduo em frente a uma residência. Ao ser questionado, ele inicialmente alegou ser morador de outro bairro e disse que trabalhava na região. Porém, ao ouvir o choro de crianças chamando pelo pai dentro da casa, ele admitiu que residia no imóvel e que havia mentido porque guardava uma grande quantidade de maconha.

Durante a busca, foram encontradas duas caixas de papelão e uma bolsa contendo vários tabletes da droga, além de entorpecentes fracionados, facas com resíduos de drogas e duas balanças de precisão.





Não foram divulgados mais detalhes da situação.