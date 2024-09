Dois morrem e quatro ficam feridos em colisão na PR-323 em Londrina

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas - incluindo uma criança e um adolescente - em colisão na PR-323 em Londrina na tarde de quinta-feira (12).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 12h15, no quilômetro 57 da rodovia. Pelos dados colhidos pelos policiais e declaração do motorista da Ford Ranger, o Fiat Idea seguia no sentido Sertanópolis (região metropolitana de Londrina) a Londrina e, ao tentar acessar uma via secundária, colidiu lateralmente com a caminhonete que trafegava no sentido Londrina a Sertanópolis. Ambos os veículos têm placas do Paraná.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O condutor do Idea, identificado apenas como D.O.N., 71, e uma passageira, F.R.N., 37, não resistiram aos ferimentos e morreram. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.





Um menino de oito anos, E.R.N., que estava no Idea, além do motorista da Ranger, F.S.P., 48, e outros dois ocupantes da caminhonete, D.Q.M., 40, e G.Q.M.R., 14, com feridos, foram socorridos ao Hospital Evangélico de Londrina. O condutor da Ranger foi submetido ao etilômetro com resultado 0,0 mg/L.





Veículos foram liberados pela pericia no local e, sem ter nenhum tipo de débitos, a equipe liberou para os responsáveis.