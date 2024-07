Após se envolver em acidente, adolescente é apreendido com maconha na região de Cianorte

Um adolescente foi apreendido com 389 tabletes de maconha - equivalente a 302kg - na manhã desta terça-feira (16) próximo ao município de Cianorte. A apreensão ocorreu após o veículo que o menor de idade conduzia ter se envolvido em uma colisão com um outro carro na PR-323.





Segundo informações da 4ª Cia do Batalhão da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), os policiais foram acionados para atender a ocorrência. Chegando ao local, a equipe se deparou com o adolescente contido por pessoas. No local, foi feito a abordagem do adolescente, pois no interior do veículo havia maconha.

Ainda segundo os policiais, o adolescente que dirigia o veículo teria perdido o controle da direção invadiu a pista contrária colidindo contra um outro carro. Não houve feridos.





O menor de idade e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.