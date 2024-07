Suspeito de furtar roupas em loja é detido por segurança no Terminal Central de Londrina

Um homem de 19 anos foi preso após ser acusado de furtar roupas de uma loja na rua Bahia, na região central de Londrina. O suspeito foi detido por um segurança no Terminal Central, na manhã de sábado (13).





De acordo com a Polícia Militar, dois homens teriam furtado objetos de uma loja no Centro de Londrina. Os agentes foram informados que um dos funcionários do estabelecimento estaria seguindo os acusados em direção ao Terminal Centro.

Enquanto o lojista seguia os homens, um terceiro suspeito teria sido detido por um segurança no Terminal. O homem estaria carregando duas bolsas com cinco blusas e sete cabides.





Os outros dois acusados não foram localizados e o suspeito detido foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina.