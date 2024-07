Após suposta briga, homem morre esfaqueado em Jacarezinho

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta quarta-feira (3) após testemunhas relatarem que um homem estava caído em uma rua no Centro de Jacarezinho (Região Metropolitana de Londrina). Os denunciantes contaram aos agentes que o homem estava com dificuldade para respirar, pois, aparentemente, havia sido esfaqueado.





No local, os policiais avistaram uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). O médico informou aos agentes que o homem já estava morto e que tinha uma perfuração no tórax.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O corpo da vítima foi coberto e o local foi isolado até que o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil chegassem.





De acordo com testemunhas, o homem teria entrado em luta corporal com outro indivíduo, que não foi identificado devido à fuga do local. Esse segundo homem, possivelmente, seria o autor do crime.





O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para passar pela perícia criminal. As investigações sobre a identidade e o paradeiro do criminoso ficam sob a responsabilidade da Polícia Civil.