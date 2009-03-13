Apreendida grande quantidade de cocaína em carro de luxo

A Polícia Rodoviária de Cambará apreendeu na tarde desta sexta-feira (13) quase 22 quilos de cocaína pura em um automóvel de luxo, que trafegava pela BR-369, no norte do Estado.
Oséia Rodrigues Rocha (36) conduzia um Ford Fusion (AQC-4773/Cascavel) quando foi abordado em blitz de rotina. "Ele estava tranquilo e não demonstrou nervosismo em momento algum. Na vistoria do automóvel, localizamos um fundo falso e a droga acomodada", disse o sargento Rosso. Rocha pegou a droga em Cascavel e iria transportá-la até São Paulo. Ele não disse para a Polícia quanto receberia pelo serviço.
Oséias Rocha foi autuato em flagrante por tráfico de drogas e está a disposição da Justiça.