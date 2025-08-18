Pesquisar

Assaltantes de chácara são presos após perseguição com helicóptero em Londrina

Redação Bonde
18 ago 2025 às 12:57

Dois homens foram presos na manhã de domingo (17) suspeitos de assaltar uma chácara em Londrina. A prisão ocorreu após acompanhamento do helicóptero Falcão 7, do Batalhão de Operações Aéreas, que auxiliou equipes em solo na localização dos envolvidos.


De acordo com a Polícia Militar, a dupla — de 24 e 49 anos — roubou uma propriedade na região e fugiu em um VW Gol cinza, efetuando disparos de arma de fogo. A vítima seguiu o carro e acionou a PM.

O helicóptero localizou o veículo nas proximidades do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), antigo Iapar, e acompanhou a fuga até a chegada das equipes terrestres. Um dos suspeitos abandonou o carro e tentou fugir, mas foi detido. O outro resistiu à abordagem e precisou ser contido.



Durante a prisão, moradores da região tentaram dificultar o trabalho dos policiais. O carro usado no crime foi apreendido e os suspeitos encaminhados à Central de Flagrantes.


