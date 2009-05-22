Atirador mata um e fere cinco jovens no Paraná

Uma execução com características de chacina ainda é um mistério para a polícia de Cascavel, oeste do estado. Seis homens, com idade entre 18 e 29 anos, foram baleados por volta das 21h30 desta quinta-feira (21) quando estavam em uma casa na Rua Tuiuti, no Jardim Cancelli, um bairro residencial de boa reputação na cidade.

Um dos homens – Claerton Shalon Nunes, 29 anos – já estava morto quando os socorristas do Siate chegaram ao local. Ele foi atingido com um tiro na cabeça. Ficaram gravemente feridos Alexandre da Silva Rodrigues, 23, ferido no braço e perna; Jackson Gonçalves, 22, também atingido no braço e perna; Evandro Inácio, 21, que levou um tiro na região pélvica e teve fratura exposta na perna; e Juliano de Lima, 24, atingido no tórax, braço e perna.

Segundo o Siate, os quatro estavam em estado grave e corriam risco de morte. O sexto rapaz baleado foi Rafael dos Santos Proença, 18 anos, atingido na perna. Ele não corre risco de perder a vida.





Investigações

As Polícias Civil e Militar de Cascavel disseram ainda não saber os motivos do crime. A PM informou que os rapazes, embora feridos, relataram que os tiros foram disparados por um único homem, armado com duas pistolas. Todos que estavam na casa foram atingidos.





"Vizinhos disseram que a casa era usada para festas e também era um conhecido ponto de revenda de drogas, mas ainda não temos essa confirmação", afirmou a delegada do setor de homicídio, Mariana Antonieta Manso Vieira. A casa está em reforma e não há informações se ela é habitada.

Ainda segundo a delegada, as vítimas conscientes disseram "não ter idéia" do quem era o atirador e do motivo pelo qual fez os disparos.





No local foram encontrados vários projéteis e 26 (vinte e seis) estojos deflagrados de pistola calibre 380. O autor dos disparos fugiu em um veículo Renault Clio, cor prata.

Notícia atualizada às 11 horas.



