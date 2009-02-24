Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
No Paraná

Atleta leva tiro ao reagir a tentativa de assalto

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um estudante de 17 anos foi baleado na noite deste sábado (14) na região central de Maringá. Segundo informações da Rádio CBN Maringá, o estudante voltava para casa quando assaltantes se aproximaram.

O rapaz fugiu e os ladrões fizeram dois disparos. Um dos tiros atingiu a perna do estudante, que está hospitalizado.

Cadastre-se em nossa newsletter

Os bombeiros disseram que o estudante é jogador de basquete, tem dois metros de altura e uma carreira promissora no esporte que agora pode estar ameaçada, já que o tiro atingiu o fêmur e a recuperação deve levar no mínimo seis meses.


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas