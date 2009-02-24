Atleta leva tiro ao reagir a tentativa de assalto

Um estudante de 17 anos foi baleado na noite deste sábado (14) na região central de Maringá. Segundo informações da Rádio CBN Maringá, o estudante voltava para casa quando assaltantes se aproximaram.

O rapaz fugiu e os ladrões fizeram dois disparos. Um dos tiros atingiu a perna do estudante, que está hospitalizado.

Os bombeiros disseram que o estudante é jogador de basquete, tem dois metros de altura e uma carreira promissora no esporte que agora pode estar ameaçada, já que o tiro atingiu o fêmur e a recuperação deve levar no mínimo seis meses.



