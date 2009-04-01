Pesquisar

Roubo em Londrina

Bandidos apontam arma para cabeça de bebê

Danilo Marconi-Equipe Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Três jovens foram presos por policiais militares depois de roubarem a chácara Gralha Azul, localizada no Conjunto Cafezal, zona sul de Londrina. Eles foram abordados quando fugiam do local com jóias e eletrônicos. Houve troca de tiros, mas ninguém se feriu.

"Eles aterrorizaram a família e chegaram até a apontar arma para cabeça de um bebê", contou o soldado Pelizon. Com o trio, a polícia encontrou uma espingarda calibre 12. "Eles trancaram a gente em um cômodo e ameaçam atirar", contou uma das vítimas, que preferiu não ser identificada. No quarto havia um celular usado pelas vítimas para acionar o efetivo.

Jéferson Rodrigues dos Santos (18) foi preso em flagrante e encaminhado à 10ª Subdivisão Policial. Os dois adolescentes, de 14 a 15, foram levados ao Cense.


