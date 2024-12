Boi é morto e tem carne furtada em sítio de Marilândia do Sul

Um boi foi encontrado morto e descarnado em um sítio de Marilândia do Sul, na região de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (4).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a Polícia Militar, a denúncia do crime foi feita pela esposa da vítima, que informou que, no sítio do marido, um boi havia sido morto para que o criminoso pudesse furtar a carne.





Publicidade

Diante do relato, uma viatura foi até a propriedade e, em conversa com os policiais, o homem disse que havia ido embora do local na noite de terça-feira (3) e, ao chegar na manhã seguinte, teria encontrado o boi morto e descarnado.





A vítima contou, ainda, que ninguém mora no sítio, já que o homem a visita todos os dias, mas vai embora quando anoitece. O proprietário disse que não há câmeras de segurança no local e que não sentiu falta de mais nenhum item.





O homem foi orientado e o B.O. (Boletim de Ocorrência) registrado foi encaminhado à Polícia Civil.