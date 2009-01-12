Pesquisar

Em família

Briga entre cunhados termina em morte

Loriane Comeli - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Willian Barino Soares, 28 anos, foi assassinado por volta das duas horas da madrugada de domingo (12), em Jataizinho. Soares foi atingido com 18 facadas pelo corpo.

O autor do crime foi o cunhado da vítima, Edgard Fernandes de Almeida, 21 anos, que segundo a Polícia Militar de Jataizinho, já responde por homicídio na cidade vizinha de Ibiporã.

O soldado Vanilson Batista de Souza, da PM de Jataizinho, disse que o corpo de Soares foi encontrado apenas às 10 horas da manhã de domingo, e Almeida foi preso às 14h30 e confessou o crime.


Segundo o soldado, o autor alegou ter acolhido o cunhado para morar na casa dele, mas Soares era viciado em drogas e começou furtar objetos da residência para comprar crack.


Almeida disse ainda que já tinha avisado o cunhado, mas este continuava com os furtos. Na noite de sábado, começaram uma briga que acabou na morte, afirmou o soldado.

No entanto, o policial também disse que a vítima, madrugada de domingo, ligou para um amigo pedindo para buscá-lo, já que seu cunhado o ameaçava de morte.


