Briga entre cunhados termina em morte

Willian Barino Soares, 28 anos, foi assassinado por volta das duas horas da madrugada de domingo (12), em Jataizinho. Soares foi atingido com 18 facadas pelo corpo.
O autor do crime foi o cunhado da vítima, Edgard Fernandes de Almeida, 21 anos, que segundo a Polícia Militar de Jataizinho, já responde por homicídio na cidade vizinha de Ibiporã.
O soldado Vanilson Batista de Souza, da PM de Jataizinho, disse que o corpo de Soares foi encontrado apenas às 10 horas da manhã de domingo, e Almeida foi preso às 14h30 e confessou o crime.
Segundo o soldado, o autor alegou ter acolhido o cunhado para morar na casa dele, mas Soares era viciado em drogas e começou furtar objetos da residência para comprar crack.
Almeida disse ainda que já tinha avisado o cunhado, mas este continuava com os furtos. Na noite de sábado, começaram uma briga que acabou na morte, afirmou o soldado.
No entanto, o policial também disse que a vítima, madrugada de domingo, ligou para um amigo pedindo para buscá-lo, já que seu cunhado o ameaçava de morte.