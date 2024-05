PRF alerta para que população evite viagens desnecessárias ao Rio Grande do Sul

Com as rodovias do estado ainda em situação de emergência e mais de cinquenta pontos de bloqueio total, a Polícia Rodoviária Federal reitera que viagens para o Rio Grande do Sul devem ser evitadas e acontecer somente em casos excepcionais.





A PRF ainda explica que o trânsito de veículos para a região sul do país deve ser priorizado para os veículos de resgate, viaturas policiais, forças armadas e caminhões com doações e suprimentos, enfatizando que as viagens que não se encontram nessas condições atrapalham a fluidez do trânsito, e devem ser evitadas.



