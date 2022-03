Carnaval sem festa tem pelo menos sete mortes em rodovias da região de Londrina

Mesmo sem festa na maioria das cidades, o Carnaval de 2022 foi marcado por vários acidentes em rodovias da região de Londrina entre a sexta-feira (25) e esta quarta-feira (2). No mais grave deles, registrado na região de Ortigueira, um veículo com moradores de Londrina que voltavam do litoral bateu contra um caminhão e três pessoas morreram e uma quarta ficou gravemente ferida, na tarde de terça-feira (1º).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo o boletim de ocorrência elaborado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo Gol, com os quatro ocupantes, seguia sentido Imabú-Ortigueira quando invadiu a pista contrária, colidindo de frente com o caminhão. O condutor do veículo de passeio, com 51 anos de idade e outros dois passageiros, um com 40 anos e outro com 21 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Um quarto passageiro, de 24 anos, foi encaminhado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgẽncia) em estado grave para atendimento médico em Telêmaco Borba. O condutor do caminhão nada sofreu.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Por volta das 18h da mesma terça, no km 309 da BR 376, um veículo Monza com placas de Londrina seguia sentido Ortigueira - Mauá da Serra quando perdeu o controle e saiu da pista, colidindo contra um barranco na Serra do Cadeado.





Com a violência do impacto, a passageira, de 41 anos, foi ejetada do veículos a vários metros e morreu no local. Já o condutor do veículo, um homem de 53 anos, foi socorrido por pessoas que passavam no local e encaminhado para atendimento médico em Mauá da Serra. O corpo da passageira foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana.





Submetido ao teste do etilômetro, foi constatado que o motorista estava sob a influência de álcool, com o índice de 0,12 mg/litro de ar expelido pelos pulmões, o que acarretará em multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano.

Continua depois da publicidade





Na segunda-feira (28), o tombamento de um caminhão carregado de soja provocou problemas no trânsito no km 127 da BR 369, em Jataizinho. O acidente ocorreu por volta das 13h10, nas proximidades do posto Euro. Foi necessária a interdição total da via e o trânsito, desviado para a avenida marginal à rodovia. Somente por volta das 15h, o trânsito foi totalmente liberado, mas o caminhão foi levado para o pátio conveniado. O veículo tinha pendências de licenciamento e tinha mau estado de conservação de pneus.