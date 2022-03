Mulher morre após carro de Londrina bater contra barranco na Serra do Cadeado

Uma mulher de 41 anos morreu em um acidente de trânsito na Serra do Cadeado, em Mauá da Serra (Norte Central), no final da tarde desta terça-feira (1º).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão ocorreu por volta das 18h, no km 309 da BR-376. O carro ocupado pela mulher, um Chevrolet Monza com placas de Londrina, teria perdido o controle em uma curva e colidido contra um barranco nas margens da pista.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Com o impacto, a passageira foi ejetada para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Já o condutor do carro, um homem de 53 anos, foi socorrido por pessoas próximas e encaminhado para atendimento médico em Mauá da Serra.





Ainda assim, segundo a PRF, foi possível realizar o teste do bafômetro, que indicou a presença de 0,12 mg de álcool por litro de ar expelido pelo condutor. Com isso, o homem deve ser multado em R$ 2.934,70 e ter o direito de dirigir suspenso por um ano.





Além da PRF, equipes da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico-Legal) compareceram ao local do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Apucarana (Norte Central).