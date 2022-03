Família de Londrina morre em acidente com caminhão em Ortigueira

Três pessoas da mesma família morreram em um grave acidente na tarde de terça-feira (1º), na BR-376, em Ortigueira. Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente foi registrado no início da tarde.



Segundo agentes da PRF, um caminhão Volvo, com placas de Sarandi, que seguia sentido Ortigueira/Imbaú, colidiu frontalmente com o veículo Volkswagen Gol, com placas de Londrina, que seguia sentido Imbaú/Ortigueira e invadiu pista contrária.

A PRF informou que com a violência do impacto, o condutor do Gol, de 51 anos, e mais dois ocupantes, um com 40 e outro com 21, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Um passageiro de 24 anos foi encaminhado por socorristas do Samu em estado grava para atendimento médico em Telêmaco Borba. O condutor do caminhão não teve ferimentos.





De acordo com agentes, a família que estava no Gol voltava do litoral paranaense e residia em Londrina.





Equipes do Samu, PM, Polícia Científica e IML (Instituto Médico-Legal), compareceram ao local do acidente. A PRF fez o boletim de acidente de trânsito e remeterá à autoridade policial.

(Com informações da PRF)