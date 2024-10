Carro com adolescente transportava 133 kg de maconha em Floresta

Um carro com um rapaz de 25 anos e uma adolescente de 17 anos foi flagrado enquanto transportava 133 kg de maconha em Floresta (região metropolitana de Maringá) na noite de segunda-feira (28).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o flagrante ocorreu no quilômetro 115 da PR-317 , por volta das 21h45 durante abordagem em frente ao posto policial rodoviário de Floresta. Foi parado um Chevrolet Onix, locado, de placa de MG, com dois ocupantes, M.F.C., 25, e M.V.L.N., 17, que tinha a droga guardada no porta-malas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O veículo, os autores e a substância foram encaminhados para a 9ª SDP (Subdivisão Policial) de Maringá (Noroeste).





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.