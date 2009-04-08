Casal é detido por roubo a mulheres em Londrina

Um homem e uma adolescente de 17 anos foram detidos sob a acusação de roubo na noite desta terça-feira (7) na Avenida Tiradentes, Jardim Shangrilá, Zona Oeste de Londrina.

Segundo a polícia, os dois estavam sendo investigados desde o recebimento de várias denúncias anônimas contra eles. Com a adolescente, a polícia encontrou uma faca de cozinha com lâmina de 16 centímetros de comprimento. No momento da abordagem, os dois trafegavam pela avenida com uma motocicleta Titan preta, de placas AKV-5263 de Londrina, provável veículo usado para a prática dos assaltos.

Segundo a polícia, as vítimas da dupla eram sempre mulheres sozinhas que caminhavam durante a noite pelas ruas na Zona Oeste de Londrina. Os policiais acreditam que pelo menos 20 mulheres tenham sido vítimas do casal.





Na residência de Saul Caldeira Duarte, de 40 anos, no Jardim Pinheiros, a polícia encontrou 11 bolsas, 10 carteiras, 11 pastas, um walkman, um celular, seis óculos e um kit de maquiagem. Segundo o soldado Edilson, duas vítimas já reconheceram o casal como sendo os autores do roubo.

A jovem foi liberada e vai responder pelo crime de roubo e Duarte foi autuado em flagrante por roubo e receptação e encaminhado à carceragem do 2º Distrito Policial.



