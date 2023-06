Casal é flagrado em Porecatu com eletrônicos do Paraguai

Um casal foi flagrado na madrugada desta terça-feira (20) em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina) com eletrônicos do Paraguai.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), por volta das 6h15, durante fiscalização no posto policial de Porto Capim, no km zero da PR-170, houve abordagem de um veículo considerado suspeito, um Fiat Cronos de placa de MG. Foi solicitado ao condutor, L.A.V., 37, que abrisse o porta-malas, onde havia grande quantidade de produtos eletrônicos. O motorista relatou que eram artigos do Paraguai e sem o devido recolhimento de impostos.





O motorista e a esposa, F.F., 37, foram orientados dos procedimentos cabíveis. Ele foi qualificado e liberado. A mercadoria apreendida foi encaminhada ao depósito da Receita Federal em Londrina.