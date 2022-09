Caseiro é encontrado morto no Norte Pioneiro

Elpídio Ferreira de Aguiar, de 71 anos, foi encontrado morto às margens do Rio Paranapanema, no início da tarde desta quarta-feira (04). De acordo com informações da Delegacia de Polícia de Jacarezinho, o corpo foi encontrado enrolado em uma coberta, o que sugeria estar pronto para 'desova'.

Aguiar era caseiro de um rancho localizado no km 2 da BR-153. Havia marcas de agressão na cabeça e o rancho foi encontrado todo revirado, provavelmente pelo autor do crime.

A polícia está investigando o caso.