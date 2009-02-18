Pesquisar

Litoral paranaense

Cinco homens são flagrados com drogas e armas

Redação Bonde e AEN
31 dez 1969 às 21:33

Divulgação AEN
Cinco homens detidos e a apreensão de 250g de cocaína, 680g de maconha, duas espingardas (carabina), uma balança de precisão, papeis para embalar drogas, R$ 578,00 e U$ 2,00. Este é o resultado de uma ação do Grupo Samurai da Polícia Militar, ontem à noite (17), no bairro Tabuleiro, em Matinhos, Litoral do Estado.

De acordo com o tenente Fabian Borges Ogura, oficial de operações Matinhos, informações passadas ao 181-Narcodenúncia levaram aos suspeitos. "Tivemos a informação de que um homem realizava tráfico na região do Tabuleiro e a partir daí o serviço de inteligência da PM passou a investigá-lo", disse.

