Criança e mais 2 são baleados em tentativa de assalto

Ivan Honório da Silva, 33 anos, levou um tiro nas costas por volta das 22 horas deste domingo (11) ao resistir ao roubo de sua motocicleta, uma Honda Twister vermelha, na Avenida Elias Daniel Hatti, no Jardim Aquiles Stenghel, na zona norte de Londrina.

Neste endereço funciona um bar, segundo informou o tenente André Ricardo Alves de Carvalho, da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O tenente disse que dois homens pediram a Ivan as chaves da motocicleta; ele afirmou aos ladrões que a moto não era dele e saía do bar, quando levou o tiro.





As pessoas que estavam no estabelecimento se assustaram com o tiro e os bandidos atiraram novamente, atingindo Marilene Delfino, 45 anos, no abdômen, e uma garota de 10 anos, que levou um tiro de raspão na perna esquerda.

A PM informou que moto não foi roubada e as vítimas foram socorridas pelo Siate e levadas para hospitais da cidade.