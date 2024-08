Criminosos invadem casa, matam morador no quintal e fogem em Apucarana

Um homem foi morto por dois criminosos que o abordaram em frente à sua residência no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (31).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o endereço após receber uma denúncia, na qual a testemunha disse ter ouvido tiros e visto um homem morto.

No local, os agentes conversaram com a testemunha, que disse que a vítima foi abordada por dois homens encapuzados. Os suspeitos conduziam uma motocicleta e renderam o homem, levando-o até os fundos da casa, onde atiraram e o mataram.





De acordo com a testemunha, os criminosos teriam fugido na motocicleta em alta velocidade após o homicídio.





O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e constatou a morte do homem. Estiveram no local, também, a Polícia Civil, a Criminalística e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.