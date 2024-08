Caminhões batem de frente e um motorista morre no Noroeste do Paraná

Um homem de 53 anos morreu após o caminhão que conduzia colidir frontalmente com outro veículo na PR-180, em Moreira Sales, no Noroeste do Paraná, na tarde desta quarta-feira (31).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia um caminhão trator Scania R440 no sentido de Moreira Sales ao entroncamento da PR-468 quando, ao atingir o KM 198, em uma descida, colidiu de frente com um caminhão trator Scania G420, que era conduzido por um homem de 55 anos na direção contrária.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Devido ao impacto, o Scania G420 tombou na pista, o que causou o derramamento da carga dos semirreboques.





O motorista do Scania R440 morreu no local do acidente, enquanto o condutor do Scania G420 teve ferimentos leves, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado ao Hospital Municipal de Moreira Sales.





O homem recebeu alta e voltou à rodovia, onde prestou esclarecimentos aos policiais rodoviários estaduais e passou pelo teste etilométrico, que teve resultado negativo.