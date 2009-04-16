Pesquisar

Oito detidos

Desbaratada quadrilha de contrabandistas no sudoeste

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Operação entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu prendeu oito indivíduos pela prática de contrabando, nesta quinta-feira (2), na região sudoeste do Paraná.

Através de denúncia anônima, os policiais realizaram uma barreira na rodovia em Santa Terezinha de Itaipu. Quando os condutores dos veículos suspeitos perceberam o cerco, tentaram fugir. Houve troca de tiro e pneus de dois veículos foram furados.

Ao efetuarem a verificação no interior dos veículos, policiais encontrados rádios comunicadores e grande quantidade de mercadoria contrabandeada, proveniente do Paraguai, motivo pelo qual foi dada voz de prisão em flagrante.

O comboio era composto por sete veículos. Ao todo, oito pessoas foram presas.


