Discussão de trânsito termina com preso por embriaguez em Apucarana

O motorista de um carro foi preso após dirigir embriagado e ameaçar o condutor de outro veículo na Vila Agari, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (9).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe em patrulhamento foi abordada por um homem de 56 anos, que alegou estar dirigindo um Fiat Argo e estar sendo ameaçado pelo motorista de um Fiat Uno devido a uma manobra de trânsito.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A discussão se intensificou e o condutor do Uno falou para o outro condutor esperar enquanto fazia movimentos que iria pegar um objeto que estava na porta do motorista.





Diante dos fatos, os policiais decidiram abordar os homens e os veículos. Nesse momento, perceberam que o condutor do Uno apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, falas desconexas e confusão.





Por isso, os agentes pediram para os motoristas passarem pelo teste etilométrico, que indicou o consumo de álcool por parte do condutor do Uno. O resultado do motorista do Argo foi negativo.





O carro do homem embriagado foi apreendido e encaminhado ao Pátio da Polícia Militar. O motorista, por sua vez, foi preso e encaminhado à Delegacia.