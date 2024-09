Cão magro e debilitado que estava sem água e comida é resgatado em Bela Vista do Paraíso

Um cão magro e debilitado que estava sem água e comida dentro de uma casa foi resgatado em Bela Vista do Paraíso (região metropolitana de Londrina) na segunda-feira (9).







Segundo a PM (Polícia Militar), em uma ocorrência repassada via Copom (Central de Operações da PM), uma representante de uma ONG (Organização Não-Governamental) Defesa Animal denunciou a situação de maus tratos na avenida Presidente Castelo Branco. A solicitante alegou que a dona da residência estaria mantendo o cachorro preso sozinho por cerca de duas semanas, o que uma testemunha confirmou, e que esta seria uma situação recorrente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A PM solicitou a presença da Defesa Civil para entrarem no imóvel e resgatarem o animal. Foram observadas as seguintes situações, ainda conforme a PM: falta de água e comida, fezes espalhadas por toda a casa, que estava fechada. As equipes entraram pela janela e, depois do resgate, fecharam as portas e lacraram o imóvel.





O cão estava bastante debilitado, bem magro, com ferimentos na boca e ficou aos cuidados da ONG.





Não foram informados mais dados da situação.