Mulher embriagada acusada de agredir convivente e filha dele é detida ao avançar contra a Polícia Militar em Califórnia

Uma mulher de 27 anos acusada de agredir o companheiro e a filha dele foi presa após avançar em policiais militares em Califórnia, no Norte-Central do Paraná, na noite desta segunda-feira (9).





Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local atender uma ocorrência de lesão corporal e encontraram a suspeita, que estava embriagada e com uma garrafa de cerveja na mão enquanto falava alto e gritava.

Os policiais conversaram com a vítima, que disse estar ficando na casa do vizinho após ele e a companheira terem se desentendido. Mesmo com a distância, a acusada teria ido até a residência para tirar satisfação e, nesse momento, teria dado um golpe com um cabo de vassoura no rosto do homem, que estava com um hematoma no olho esquerdo.





A vítima relatou, também, que a mulher estava tão descontrolada que teria arremessado um vaso plástico com uma planta na direção da filha do homem, de 10 anos. O objeto atingiu o abdômen da criança.





Os policiais tentaram, então, conversar com a suspeita, que não acatou a ordem de parar de gritar e avançou contra a equipe. Nessa hora, a mulher recebeu voz de prisão e foi algemada para ser levada até a Delegacia.





O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanhou a vítima e a criança até a Delegacia para as devidas providências.