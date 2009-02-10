Divulgado retrato falado do assassino de Caiobá

A Polícia Civil divulgou, na tarde desta terça-feira (10), o retrato falado do suspeito de ter assassinado um jovem e baleado e violentado a namorada dele, no dia 31 de janeiro, no Morro do Boi, em Matinhos, no litoral paranaense. A polícia espera que com a divulgação do retrato falado mais denúncias apareçam e, assim, ajudem os policiais a prender o criminoso o mais rápido possível.

De acordo com o delegado Luiz Alberto Cartaxo Moura, coordenador da força-tarefa que investiga o caso, o retrato falado foi composto com informações passadas pela jovem, que está hospitalizada. "Fomos ao hospital na sexta-feira (6), a pedido da estudante, e tivemos uma primeira conversa. Conseguimos fazer um esboço, mas ela ficou muito abalada emocionalmente. Na segunda-feira (9), conversamos novamente com ela e foi possível fazer a finalização", disse.

Ainda segundo Cartaxo, o retrato falado é uma peça importante, porque ele direciona as denúncias que chegam até à polícia. A equipe de policiais continua a analisar as imagens do circuito interno de segurança dos prédios próximos ao começo da trilha. "Com o retrato falado, esperamos que seja identificada alguma pista, já que o trabalho de análise vai ser direcionado e mais objetivo", disse.





A descrição física é a mesma já citada pela jovem aos médicos e repassada para a polícia. "Trata-se de um homem entre 28 e 32 anos, com altura de 1,78 a 1,85 metro, cabelo curto e encaracolado com entradas de calvície. O rosto é redondo e ele é grande estruturalmente", descreveu o delegado.

A polícia pede para que qualquer pessoa que tenha alguma informação ligue para os telefones úteis da polícia como 190, 197 e 181. A denúncia é anônima.



