Dois morrem e três ficam feridos em acidente na região de Maringá

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente na BR-376, por volta das 3h da manhã deste domingo (14), em Nova Esperança (Região Metropolitana de Maringá).





Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor do veículo Classic seguia sentido Maringá a Paranavaí quando perdeu o controle da direção, colidindo com violência com uma estrutura de concreto da rodovia.

Cinco pessoas estavam no veículo. O condutor e uma das passageiras, os dois com 23 anos, morreram no local.





Outras três pessoas sofreram ferimentos graves, sendo encaminhadas a hospitais de Maringá.





