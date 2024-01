Policiais militares desengasgam bebê recém-nascida em Arapongas

Os agentes da PM (Policía Militar) desengasgaram uma bebê recém-nascida, na manhã deste sábado (13), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com informações da PM, a mãe, que mora no Jardim San Rafael, acionou o socorro após perceber que a filha respirava com dificuldade.

Quando os policiais chegaram ao local, a mãe entregou a recém-nascida para a equipe, que tratou de fazer a manobra de desengasgo conhecida como Heimlich, uma espécie de abraço por trás, pouco acima da barriga, para tentar extrair o alimento.





Após a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a médica constatou que a bebê foi salva pelos agentes, estando fora de perigo.

Os pais foram orientados quanto aos procedimentos necessários para a execução da manobra utilizada.



