Dupla contrata profissionais do sexo, não paga e Polícia Militar é acionada em Apucarana

Dois casais foram encaminhados à Delegacia após se envolverem em uma briga na Estrada do Barreiro, no Patrimônio São Sebastião Barreiro, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (4).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local da confusão e se deparou com todas as pessoas alcoolizadas e lesionadas. Todos estavam alterados e não queriam cumprir as ordens dadas pelos agentes.

Em conversa com os envolvidos, os policiais descobriram que as mulheres eram profissionais do sexo e que o motivo da briga seria um desacordo comercial, já que os homens se recusaram a pagar pelos serviços contratados.





Os homens teriam passado a noite em uma casa noturna e, lá, combinado os valores com as profissionais: R$ 100 com uma e R$ 400 com outra. Os dois casais, então, chamaram um carro de aplicativo e foram até a Estrada.

Os agentes tentaram fazer a mediação do conflito, mas todos estavam muito alterados e não foi possível resolver a situação no local.





Uma das profissionais do sexo relatou aos policiais que havia sido vítima de homofobia, já que um dos homens teria dito que é advogado e que ninguém acreditaria nela por ser travesti.





Diante da situação, todos foram levados à Delegacia para as devidas providências legais.