Homem embriagado fica ferido após ser esfaqueado no União da Vitória, em Londrina

A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quinta-feira (5) para atender uma ocorrência de lesão corporal no Jardim União da Vitória, na Zona Sul de Londrina, onde um homem havia sido esfaqueado.





No local, os agentes encontraram a vítima, que estava alcoolizada e tinha alguns ferimentos.

O homem foi socorrido no local por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e, na sequência, encaminhado ao hospital para receber cuidados médicos.





O crime será investigado.