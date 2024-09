Pneu de caminhão se desprende, atinge ônibus e deixa motorista ferido em Bandeirantes

Um pneu de um caminhão se desprendeu do veículo e atingiu um ônibus na BR-369, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, na madrugada desta quinta-feira (5), deixando o motorista ferido.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o pneu colidiu com o pára-brisa do ônibus e o condutor do veículo teve ferimentos na cabeça. O homem foi encaminhado a uma instituição de saúde para receber atendimento médico.

O ônibus não tinha passageiros quando o acidente aconteceu.