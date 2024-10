Em Cambé, Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra acusados de fraude no INSS

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (9), três mandados de busca e apreensão no município de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), em função de mandados emitidos pela 3ª Vara Federal de Maringá para dar início à operação Opus Novum.





Com apoio da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social do MPS (Ministério da Previdência Social), a investigação, que teve início neste ano, foi motivada por indícios de fraudes apresentados pela Gerência do INSS em Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As denúncias apontavam a participação de uma servidora do órgão em um esquema criminoso que visava a obtenção de benefícios de salário-maternidade de forma ilegal, com inserção de dados falsos nos sistemas do INSS e/ou o simples desrespeito aos requisitos mínimos para o benefício, com sua implantação indevida.





A citada funcionária ainda era auxiliada por familiares, que constituíram empresas usadas para aliciar seguradas em todo o território nacional.

Publicidade





De acordo com a Coordenação-Geral de Inteligência do MPS, foram identificados prejuízos de mais de R$ 286 mil, tendo em conta somente 50 processos de benefícios analisados como paradigmas.





Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato previdenciário, advocacia administrativa e organização criminosa, com penas máximas que, somadas, podem chegar a mais de quatorze anos de reclusão.

Publicidade