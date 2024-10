Com entrega prevista para esta terça, reforma do posto de saúde de Irerê tem novo atraso

Com entrega prevista para esta terça-feira (8), a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do distrito de Irerê, na zona sul de Londrina, ainda tem cerca de 60% dos serviços para serem executados, de acordo com medição de setembro dos técnicos da prefeitura. As intervenções no posto iniciaram no começo deste ano, com projeção de concluir em seis meses. Em agosto foi formalizado um aditivo de tempo, prorrogando para outubro.





Um processo de penalidade administrativa foi aberto pelo município por conta dos constantes atrasos. A construtora, que é do Rio de Janeiro, alegou que "durante a etapa de execução da fundação enfrentou desafios técnicos significativos relacionados ao projeto e à execução, que, apesar do prazo estabelecido e aditivado de 60 dias, resultaram em um desequilíbrio financeiro da empresa devido à redução dos valores nas medições".

A FOLHA procurou a secretaria municipal de Saúde para saber se haverá uma nova prorrogação, mas não obteve resposta até a finalização da matéria.





A UBS foi inaugurada em 1977 e não passava por reforma desde 1999. O projeto contempla a expansão de 52 metros quadrados, com o prédio ficando com 290 metros quadrados no total. Entre as intervenções ainda estão a ampliação do banheiro para pessoas com deficiência, da sala de odontologia e de inalação, além de adequação da rampa e calçada e pintura. O custo é de R$ 1,2 milhão.





Desde o final do ano passado os pacientes estão sendo recepcionados no CEI (Centro de Educação Infantil) São José, no próprio distrito. Os atendimento ondológicos foram direcionados para o posto do distrito de Paiquerê. A UBS do distrito de Guaravera, que passa por revitalização pela mesma empresa, está com os trabalhos adiantados, em 88,14%.