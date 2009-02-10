Empresário paranaense é morto na Bahia

Terminou com um empresário morto o segundo ataque de 'piratas' a embarcações atracadas nas proximidades da Marina de Itaparica (BA), na Baía de Todos os Santos, nesta temporada.

O paranaense Abel de Aguilar, de 36 anos, radicado na Bahia e sócio de uma empresa de locação de barcos, a Salvador Charters, foi atingido com um tiro no peito durante um assalto, na madrugada de anteontem, ao catamarã Pico Alto, que pilotava. Junto com ele, havia seis integrantes de uma família paulista, que tinham alugado a embarcação para um passeio pela baía. Nenhum ficou ferido. Eles voltaram a São Paulo na manhã de ontem.

De acordo com o delegado Rui Araújo, à frente das investigações, durante o ataque ao catamarã, os ocupantes estavam dormindo. Aguilar acordou durante o assalto e, ao tentar tirar satisfação com os dois criminosos, foi alvejado. Os assaltantes fugiram em seguida, sem levar nada.





Na manhã de ontem, a polícia deteve dois suspeitos. Um deles, identificado como Diogo Pereira da Silva, de 22 anos, confirmou a participação no assalto, mas apontou um colega, Danilo Almeida dos Santos, de 23, como o autor do disparo que matou Aguilar. Santos nega participação no crime. Aguilar foi enterrado, na tarde de ontem, em Salvador.

Em 27 de dezembro, um casal de velejadores franceses foi assaltado e agredido por piratas na mesma área, a cerca de 500 metros da marina. ''Eles escolhem atacar barcos que estão sozinhos'', diz Araújo. Nesta época, muitos barcos não conseguem vaga para atracar no píer e acabam ancorando nas proximidades. ''Eles viram alvos fáceis.''



