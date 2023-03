Funcionária acusa CEO de construtora de Londrina de levá-la ao motel contra sua vontade

Uma funcionária acusa o CEO (diretor-executivo) da A.Yoshii Engenharia, Leonardo Yoshii, de importunação ou assédio sexual. Segundo boletim de ocorrência registrado na Delegacia da Mulher de Londrina, a trabalhadora afirma que o empresário a teria levado para um motel na manhã da última quinta-feira (23) contra a vontade dela.





A defesa alega que aguarda o curso das investigações, quando a versão da vítima será contraditada.

Segundo o registro da ocorrência, a funcionária disse que o CEO da empresa teria ligado para ela e disse que iriam sair para conversar. Ela, naquele momento, teria dito a uma amiga que estava com um pressentimento ruim, mas que pensou que o patrão queria conversar sobre algum dos projetos em andamento na empresa.





Entretanto, ainda de acordo com o BO, o CEO passou a fazer perguntas sobre o pole dance, esporte que ela pratica. Ele teria acessado vídeos dela em uma rede social e dito que gostaria de uma apresentação pessoal, mas ela teria respondido que não participava de competições e que tentava mudar de assunto, mas o chefe insistia.

Então, ao passar em frente a um motel na Chácara Manella, em Cambé, o CEO teria questionado: “Será que neste motel tem um pole para você se apresentar?”. A funcionária afirmou à Polícia Civil que negou que entraria no local três vezes, mas que, mesmo assim, eles teriam entrado até a garagem e ele, dito que estavam ali “só para conhecer”.







Neste momento, ela relata, pegou seu celular e correu em direção ao guichê do estabelecimento. O proprietário do motel, então, teria dado refúgio a ela até a chegada de um parente que a retirou dali e a encaminhou para a Delegacia da Mulher de Londrina.



As investigações já estão em curso pela Polícia Civil e a reportagem apurou que funcionários do estabelecimento já foram ouvidos. Entretanto, a secretária da Delegacia da Mulher informou que a delegada titular não concede entrevistas, seja por telefone ou presencialmente.





A assessoria de imprensa da Polícia Civil do Paraná informou que "está investigando o caso e realizando diligências para esclarecer o fato. No momento, detalhes não serão repassados para não atrapalhar o andamento das investigações".





O Portal Bonde também tentou contato com o proprietário do motel, mas ele não estava no estabelecimento no início da tarde desta terça (28) e não retornou a ligação.





O advogado Walter Bittar, que representa a A.Yoshii Engenharia, informou, pela assessoria de imprensa do grupo, que a empresa colabora com as investigações e que confia nas autoridades legais para o esclarecimento dos fatos, “cuja versão da suposta vítima será contraditada”. “No momento, aguarda-se o desfecho das investigações que, em tais circunstâncias, se dão em absoluto segredo de justiça”, afirma a nota.