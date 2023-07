Gaeco cumpre ordens de busca e apreensão e prisão contra PMs em Londrina e Ibiporã

Seis mandados de busca e apreensão e busca pessoal e quatro mandados de prisão temporária no âmbito da Operação Rebote foram cumpridos nesta quarta-feira (5) em Londrina e Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).







Segundo o Núcleo de Londrina do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-PR (Ministério Público do Paraná), juntamente com a Corregedoria-Geral da PM (Polícia Militar) do Paraná, a investigação que apura a participação de policiais militares na constituição de associação para o tráfico ilícito de drogas, tráfico de drogas e peculato.

De acordo com o MP, as ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara de Auditoria da Justiça Militar do Paraná e cumpridas Os suspeitos integram a Rotam (Rondas Ostensivas Tática Metropolitana).





O MP informa que as investigações do Gaeco começaram em janeiro de 2023, depois da prisão em flagrante de um policial militar em Londrina no momento em que recebia uma arma de fogo e dinheiro oriundos do tráfico de drogas. As apurações indicaram que o detido estava associado com um particular na exploração de um ponto de venda de entorpecentes (conhecido como “biqueira”). Constatou-se que o particular indicava ao policial alguns pontos de venda de entorpecente explorados por terceiros. O PM, em conluio com outros policiais, fazia abordagens e apreensões e repassava as drogas, para que fossem vendidas no seu ponto de venda. Também é investigada a possível subtração de R$ 4 mil de um suspeito de tráfico da zona Norte de Londrina.





Sobre a prisão de policiais militares do 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar), o tenente-coronel Tordoro informou que "A Polícia Militar está apoiando e prestou todo apoio ao GAECO nas diligências e em todos os momentos". Tordoro afirmou ainda que "Vamos continuar atuando nesses casos e em todos que já atuamos, na forma da lei. Nosso compromisso é com a justiça, com os princípios legais e com o respeito aos direitos e garantias de todos os envolvidos."