Corpo de Bombeiros vai aumentar efetivo terrestre para busca de avião desaparecido na Serra do Mar

O Corpo de Bombeiros anunciou nesta terça-feira (4) que vai aumentar o efetivo terrestre na busca pelo monomotor que desapareceu na manhã de segunda-feira (3) na Serra do Mar. A aeronave seguia de Umuarama (Noroeste) para Paranaguá (Litoral) quando perdeu contato por volta das 10h14 - a chegada estava programada para as 10h24. Estão desaparecidos dois funcionários da Casa Civil do governo do Paraná e o piloto.





A equipe de buscas terá 35 militares do Corpo de Bombeiros (até esta terça eram 16). Cinco aeronaves participaram das ações na região do Parque Nacional Guaricana, entre Morretes e Paranaguá: um helicóptero Black Hawk e um avião pelicano do Salvaero, da FAB (Força Aérea Brasileira); um helicóptero da Casa Militar do Paraná e dois helicópteros do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas), equipados com infravermelho.

Publicidade

Publicidade





“A busca não está sendo tão efetiva, devem ter passado por cima, se a aeronave estiver ali, e não devem ter visto nenhuma anomalia no terreno”, disse o major Fabrício Frazatto dos Santos, comandante dos Bombeiros no Litoral. “Vamos ter dificuldade de percorrer a área, é um terreno íngreme, de mata fechada. Devemos entrar com drones e alguns recursos adicionais.” Estão desaparecidos Felipe Furquim, de 35 anos, e Heitor Guilherme Genowei Júnior, 42, ambos funcionários da Casa Civil; e o piloto, Jonas Borges Julião, de 37 anos.