Gaeco realiza ação contra traficantes e estelionatários

No fim de semana, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de Guarapuava, do Ministério Público do Paraná, promoveu uma grande operação nas cidades de Guarapuava, Santa Maria do Oeste e Palmital, que culminou em 11 prisões e no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão.

Segundo o MP-PR, as pessoas detidas teriam envolvimento com o tráfico de drogas, receptação de produtos roubados, estelionato e lavagem de dinheiro. Foram apreendidas armas, munições, entorpecentes, documentos diversos, veículos e dinheiro, entre outros objetos ilícitos. Entre os presos, sete se referem a mandados de prisão temporária. Os demais casos foram prisões em flagrante.

A ação do bando vinha sendo investigava pelo MP-PR há alguns meses. "Descobrimos que se tratava de uma estrutura bem montada, que repassava uma grande quantidade de entorpecentes, especialmente crack e cocaína, para várias cidades da região, além da prática de outros crimes", diz o delegado Ítalo Biancardi Neto, do GAECO-Guarapuava. "Vários homicídios estão ligados ao tráfico de drogas, sendo que a comercialização de entorpecentes também é responsável por crimes contra o patrimônio", afirma Neto.

O GAECO é o braço do Ministério Público do Paraná que trata do combate ao crime organizado e do controle externo da atividade policial. Há unidades do Grupo em Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel e Guarapuava. Todas são compostas por policiais civis e militares e por integrantes do MP-PR – Procuradores e Promotores de Justiça – que são responsáveis pela coordenação das ações.



