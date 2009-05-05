Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Violência doméstica

Grávida de 9 meses é agredida pelo marido

Marilayde Costa - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma mulher grávida de nove meses foi espancada pelo marido com golpes de capacete nesta segunda-feira (5) no bairro Jardim Semprebom em Ibiporã, distante 14 quilômetros de Londrina.

Maria Jaqueline de Souza, de 20 anos, foi socorrida pelo Siate e encaminhada para o hospital com ferimentos na cabeça e dores na barriga.

Cadastre-se em nossa newsletter

O marido, Diógenes Francisco Malta, de 24 anos, foi detido e encaminhado à Delegacia de Ibiporã. Segundo a polícia, o agressor confessou ter brigado com a mulher após chegar em casa bêbado.


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas