Homem agride esposa, a ameaça com arma e família se esconde em plantação, em Londrina

Na madrugada desta quarta-feira (15), um homem de 44 anos foi preso na Estrada Betânia, no bairro Aeroporto, na Zona Leste de Londrina, após agredir sua esposa, disparar uma arma de fogo e ameaçar sua família.







A ocorrência foi atendida por policiais acionados via Copom (Central de Operações da Polícia Militar). Segundo o relato do filho do casal, de 18 anos, o pai teria agredido a mãe, de 46 anos, e efetuado disparos, o que obrigou as duas vítimas a se esconderem em meio a uma plantação de soja próxima à residência.





A mulher confirmou os fatos e informou que, em defesa própria, desferiu um golpe com um tijolo contra o agressor antes de fugir. Com o apoio de equipes de outras equipes, os agentes fizeram uma busca no local e detiveram o suspeito.





Durante a ação, foi apreendida uma carabina CBC calibre 22, sem numeração aparente, com 16 munições intactas e uma deflagrada. O homem recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Londrina, onde permanece à disposição da Justiça.





A ocorrência destaca a gravidade da violência doméstica e a importância de denúncias para garantir a segurança das vítimas e responsabilizar os agressores.