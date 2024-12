Homem é agredido após tentar ajudar mulher que estava sendo seguida em Apucarana

Um homem foi agredido após tentar ajudar uma mulher que estava sendo seguida por suspeitos em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na madrugada deste sábado (7).





Segundo a Polícia Militar, uma recepcionista da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) fez a denúncia, dizendo que o homem agredido estava sendo atendido na instituição. A vítima tinha três cortes na testa e um corte na pálpebra esquerda.

No local, os policiais conversaram com o homem, que relatou que o crime aconteceu quando estava parado na entrada do Núcleo Habitacional Fariz Gebrin, esperando o trem passar. Nesse momento, teria visto uma mulher passar correndo e chorando, sendo seguida por três homens.





A mulher teria entrado correndo no mato e dois dos três suspeitos teriam continuado a segui-la, enquanto o último teria ficado esperando na rua. A vítima, então, teria descido do carro para ver o que estava acontecendo e, nessa hora, os três acusados teriam ido em sua direção e o agredido com pedradas.





O homem teria fugido em direção à empresa Paranatex, mas os criminosos o teriam seguido para continuar com as agressões, que ficaram mais graves com o uso de uma faca.





Segundo a vítima, que disse não conhecer os acusados, os homens teriam fugido.