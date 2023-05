Homem é baleado após invadir Fórum de Andirá com uma espada samurai

Um homem de 35 anos foi baleado após invadir o Fórum Municipal de Andirá, no Norte Pioneiro, na tarde desta terça-feira (23), portando uma espada samurai. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria invadido o local durante o júri de dois presos dizendo que estava lá “para o seu julgamento”.





Ao sair, após vários pedidos, ele entrou em um carro, que teve os pneus furados por disparos de dois policiais penais. Após ter o veículo atingido, o homem tentou atacar os policiais com a espada, sendo baleado na perna e no abdômen. O suspeito seguia internado com quadro estável.

Policiais militares chegaram em seguida. O homem estava caído junto de dois policiais penais, sendo que um deles também estava com um ferimento na mão. Ele teria sido ferido após se defender do ataque de espada. O homem e o policial foram encaminhados ao hospital.





Já durante a noite de terça, a Polícia Militar foi até a casa do suspeito em Barra do Jacaré, cidade vizinha de Andirá, onde também moram o pai e o irmão do autor. Durante as buscas no quarto do homem, foram encontrados diversos objetos: espingarda calibre 36, pólvora, facas, machados, munições calibre 36 e 22 e três bombas caseiras, que foram retiradas pelo Esquadrão Antibombas.





