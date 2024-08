Um homem de 33 anos foi detido na noite desta quinta-feira após tentar matar o próprio irmão com um golpe de facão no pescoço, por volta das 20h, no Jardim Nova Independência, em Sarandi (Região Metropolitana de Maringá).





Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 32 anos, ficou gravemente ferida e encaminhada ao hospital para atendimento médico. O autor da facada foi contido por outras pessoas até a chegada da PM. Ele foi detido e encaminhado para a Polícia Civil.