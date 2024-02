Homem é detido por estupro de vulnerável contra a própria mãe no sudoeste do PR

Um homem de 56 anos foi preso na segunda-feira (19) por estupro de vulnerável contra a própria mãe, de 75 anos, que está acamada, em Pato Branco (Sudoeste). No dia do fato, a cuidadora da vítima chegou para trabalhar e se deparou com a situação, acionando em sequência a Polícia Civil.



“Logo após tomar ciência da situação, nos deslocamos até a residência dos envolvidos e prendemos em flagrante o autor, além de prestar o atendimento inicial à vítima e seu encaminhamento à equipe médica”, explica a delegada Keila Maria.



O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.