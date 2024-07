Suspeito de roubar idoso e mantê-lo em cárcere privado é preso no Paraná

Um homem de 39 anos foi preso nesta quinta-feira (25), pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), após roubar e manter em cárcere privado um idoso de 85 anos em Piraquara, região metropolitana de Curitiba.





De acordo com as investigações a vítima teve um prejuízo de R$ 31 mil. O crime ocorreu no dia 25 de junho, no bairro Águas Claras.

Segundo o delegado Thiago Andrade, o suspeito detido teria agido com "muita violência psicológica" contra o idoso para roubar bens e valores. "A vítima ficou em cárcere privado. Apuramos ainda que o suspeito preso possui um vasto histórico criminal”, conta o delegado.





Outro suspeito de participar da ação criminosa e que teria ficado com os materiais subtraídos está foragido e é procurado pela Polícia Civil.

DENÚNCIAS





A PCPR pede a colaboração da população com informações que possam auxiliar na localização e prisão do foragido.





As informações podem ser repassadas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (41) 3590-1208 ou (41) 99219-5794, diretamente à equipe de investigação.