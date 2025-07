Homem é encontrado morto no Jd. Bandeirantes

Um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado morto, na madrugada deste sábado (14), na Rua Barão de Cerro Azul, no Jardim Bandeirantes, em Cambé. Ele teria sido agredido até a morte.

De acordo com informações do investigador Plínio, a vítima já encontrava-se sem vida quando a polícia chegou ao local, por volta das 4h20. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização do laudo que atestará a causa da morte.

Até o momento não há informações sobre a identidade da vítima, nem do autor do crime.