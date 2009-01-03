Homem é executado com tiro na cabeça

As primeiras horas desta sábado (3) foram movimentadas em Toledo, sudoeste do Paraná. A Polícia registrou um homicídio e outra tentativa de assassinato.

Isaías Ricardo de Oliveira (26) foi espancado e morto com pelo menos três tiros (cabeça e abdômen). Seu corpo foi encontrado na av. Parigot de Souza, região central, e principal via pública da cidade. Próximo ao cadáver, investigadores encontraram duas cápsulas de pistola 9mm. O corpo de Oliveira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo.

Também no centro da cidade, mas na av. Maripá, Maria Aparecida Ramos de Souza (27) foi vítima de tentativa de homicídio. A mulher foi esfaqueada com ferimentos no braço. Medicada no Hospital Bom Jesus, seu estado de saúde é bom.



